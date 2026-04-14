Жигулевская ГЭС в Самарской области начала масштабный сброс воды

В Самарской области Жигулевская ГЭС увеличила сброс воды. В Тольятти на полуострове Копылово из-за этого уже затопило два дачных участка. В зоне риска также находятся Жигулевск, Новокуйбышевск, Волжский и Красноярский районы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.