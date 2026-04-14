Жигулевская ГЭС в Самарской области начала масштабный сброс воды

В Самарской области Жигулевская ГЭС увеличила сброс воды. В Тольятти на полуострове Копылово из-за этого уже затопило два дачных участка. В зоне риска также находятся Жигулевск, Новокуйбышевск, Волжский и Красноярский районы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
«В области действует режим повышенной готовности. Вода может выйти на дороги, залить низины и места отдыха людей. Жителей региона просят не подходить к берегу и следить за детьми. Важно подготовить документы и самые необходимые вещи на случай эвакуации», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники служб советуют жителям области заранее собрать сумку с продуктами, водой и лекарствами. Важно объяснить всем членам семьи, как вести себя при возможном отъезде из зоны затопления. При любой беде людям нужно сразу звонить по номеру 112. Службы продолжают следить за уровнем воды в регионе.