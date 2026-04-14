7-летний мальчик и 45-летняя женщина попали в больницу после ДТП под Воронежем

В Панинском районе 7-летний мальчик и 45-летняя женщина попали в больницу после того, как автомобиль Hyundai Solaris, в котором они находились, вылетел в кювет и протаранил дерево. Авария произошла накануне около 13:15 на первом километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль — р.п. Перелешинский». Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 14 апреля.