Очевидцы рассказали подробности о семье пропавшей в Самарской области девочки

В Самарской области продолжаются поиски пропавшей 3-летней Луизы. С 13 апреля малышку никто не видел. В этот день она гуляла со старшими сестрами 6 и 8 лет в селе Сухарь Матак Исаклинского района, где и живет в семьей. Очевидцы сообщают, что ребенок был одет очень легко, на девочке были только тоненькие лосины и маечка.
Добровольцы искали Луизу всю ночь. Одна из них рассказала «КП», что участвовала в поисках до 04.00, а утром снова туда отправилась.
«Все село обошли, оно небольшое. Около дома речка неглубокая по щиколотку, но мужчины прошли прямо по ней, ничего не нашли», — сообщила женщина «КП».
В первый раз волонтеры собрались во дворе дома, где живет семья пропавшей девочки. В ней — пятеро детей, Луиза — средняя, а младшему ребенку всего два месяца.
Семья переехала в Сухарь Матак примерно год назад, очевидцы называют ее средней по деревенским меркам. Во время сбора волонтеров мать Луизы стояла неподалеку, выглядела очень растерянной. Отца девочки поисковики не видели. Родственников ребенка уже опросили следователи. Заведено уголовное дело.