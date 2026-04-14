Как жить учителям после трагедии в Прикамье

Следователи возбудили два уголовных дела после событий 7 апреля. Одно по убийству Олеси Багуты, а другое по статье «Халатность». Скорее всего, под нее попадут те, кто не смог обеспечить безопасность педагога. Но может быть, в этом виноваты не охранник или директор школы, которые, вероятно, станут фигурантами дела о халатности. Может быть, дело в том, что ликвидированы в России учебные заведения для детей с особенностями развития? Пока в области образования во главу угла не станет безопасность учителей и должное воспитание детей, говорить о том, что ситуацию удастся исправить досмотрами на входе или объявлениям выговоров, не приходится.