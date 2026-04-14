Как жить учителям после трагедии в Прикамье

На прощальной панихиде, прошедшей в Добрянке, заместитель министра образования Пермского края Анастасия Парфенова сказала, что чувствует бессилие в такой ситуации, потому что не смогли защитить учительницу Олесю Багуту, погибшую от рук своего ученика.
«Надо проделать огромную работу, чтобы такое больше никогда не повторилось, — подчеркнула она. — Все учительское сообщество России, все граждане нашей страны потрясены этой трагедией».
На прощании с Олесей Багутой говорилось много слов, высказывались сожаления, вспоминалось хорошее, звучали обещания принять меры, но прошла буквально неделя со дня ее смерти и об этом уже как будто никто не вспоминает. Единственное, о чем сообщили власти, что надо бы увековечить память Багуты и скорее всего, на школе № 5 Добрянки повесят мемориальную доску.
Олеся Багута — из учительской династии. Ее мать Тамара Багута проработала всю жизнь в добрянских школах. Старшая сестра Татьяна тоже педагог. Их всех прекрасно знают в городе. У них учились сотни людей, и их дети, когда подросли, тоже пришли к этим педагогам.
Сейчас рано еще говорить о причинах поступка девятиклассника, набросившегося с ножом на Олесю Багуту. В этом разбирается следствие. Школьника через день взяли под стражу. Он, совершив убийство, сначала убежал, а потом сам явился в полицию и сдался.
Его адвокат Елена Балуева отметила, что парень находился в шоковом состоянии, и даже отказался от защиты. Но ему, как несовершеннолетнему, адвокат положен по закону вне зависимости от желания.
«Одет опрятно, аккуратен, — говорит защитник. — Не могу говорить о мотивах и том, признал ли он вину, но его арест уже обжалован в краевом суде. Сейчас ждем, когда назначат заседание по этой жалобе».
Балуева встречалась с родителями девятиклассника, но подробности разглашать не имеет права. Сейчас, когда эмоции поутихли, идет холодная работа по установлению всех причин и обстоятельств убийства.
Но пока следствие выяснит достоверно, что послужило основанием небывалого еще в России преступления, совершенно неясно, как быть сейчас учителям? Могут ли они спокойно вести уроки, выставлять различные оценки, не опасаясь мести со стороны чем-либо взбудораженных учеников или нет? Одни вопросы, на которые никто не может сейчас дать ответы.
Например, в школах села Кондратово Пермского края объявили о том, что каждый ребенок на входе будет обязан выложить все металлические предметы. А с ножами, зажигалками, ножницами и подобным их на занятия не пустят. Но может дело не в том, чтобы устраивать поголовный досмотр детей и взрослых, а в наведении порядка в головах школьников?
По одной из версий, напавший на Олесю Багуту дважды оставался на второй год, не раз срывал занятия, вел себя по-хулигански. Возможно, таким детям и не стоит находиться в общеобразовательной школе, ведь существовали же раньше учебные заведения для подростков, чье поведение отличалось от других.
В той же Добрянке была школа № 6, где учились такие дети. С ними работали педагоги по своим программам, учили их, как жить в обществе, как следует вести себя, иными словами социализировали. Не было никаких проблем. Сейчас же подобные учебные заведения ликвидированы, и все дети, независимо от уровня их развития, восприятия окружающих, занимаются вместе. И вместо специально подготовленных педагогов их социализацией, по сути, занимаются одноклассники…
Следователи возбудили два уголовных дела после событий 7 апреля. Одно по убийству Олеси Багуты, а другое по статье «Халатность». Скорее всего, под нее попадут те, кто не смог обеспечить безопасность педагога. Но может быть, в этом виноваты не охранник или директор школы, которые, вероятно, станут фигурантами дела о халатности. Может быть, дело в том, что ликвидированы в России учебные заведения для детей с особенностями развития? Пока в области образования во главу угла не станет безопасность учителей и должное воспитание детей, говорить о том, что ситуацию удастся исправить досмотрами на входе или объявлениям выговоров, не приходится.