Девушки погибли в жутком ДТП в машине подруги

Раннее субботнее утро. Пустая трасса. И разбитый вдребезги автомобиль на обочине. Ещё несколько минут назад в нём ехали четверо молодых людей. Для двоих из них эта поездка стала последней: в смертельном ДТП в Красноярском крае погибли подруги.
Что спровоцировало аварию, кем были разбившиеся и что теперь грозит 20-летней девушке-водителю, узнавал корреспондент krsk.aif.ru.
Роковой удар.
4:29 утра. По автодороге Красноярск — Енисейск едет ВАЗ 2107. За рулём — молодая девушка, получившая права на управление транспортным средством в июне 2025 года. В салоне авто вместе с ней находятся юноша Алексей и две подруги: 19-летняя Яна и 20-летняя Елена (все имена изменены).
Минуту спустя машина уже на обочине: смятая после удара, судя по фото, о стоящую у трассы опору освещения.
«Водитель допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате аварии погибли два пассажира, водитель доставлена в медицинское учреждение», — рассказывает замначальника Госавтоинспекции ОМВД России по Лесосибирску Дмитрий Карамышев.
Почему автомобиль вылетел с трассы?
Асфальт, как видно на фото с места происшествия, был сухим и ровным. Формулировка о «не справившемся с управлением водителе» из официальных материалов МВД оставляет простор для домыслов. Отвлеклась ли девушка на телефон? «Подрезал» ли её автолихач? Машина могла «вильнуть» на обочину из-за неисправности или зверя, внезапно выскочившего из примыкающего к дороге леса.
В пресс-службе МВД на вопрос нашего корреспондента о причине аварии ответили, что следователи, устанавливающие обстоятельства аварии, пока не готовы озвучить её причину. Известно лишь, что водитель была трезва — паров алкоголя в выдыхаемом воздухе прибор не выявил.
Патриотки, активистки…
Как сообщили в полиции, сейчас девушка, управлявшая автомобилем, в больнице.
По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителю по ней может грозить до семи лет лишения свободы.
Жители Лесосибирска, знавшие девушку, рассказывают, что она была очень дружна с погибшими. По словам Анны А., одна из разбившихся — двоюродная сестра водителя. На фото из соцсетей все трое вместе сидят на багажнике того самого ВАЗа: молодые, красивые, весёлые.
Возможно, именно из-за смелых снимков по местным пабликам разлетелись комментарии о несерьёзности молодёжи, попавшей в ДТП: мол, гуляли, развлекались, что с них возьмёшь.
Но пообщавшись с людьми, знавшими погибших девушек, корреспондент krsk.aif.ru выяснила, что они хорошо учились, были активистками.
Елена и Яна окончили одну из городских школ. Состояли в военно-патриотическом клубе.
«Я приглашала членов клуба принять участие во всероссийской акции “Сад памяти”. Девочки сажали сибирский кедр, сосны и ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — поделилась воспоминаниями представитель Енисейского окружного Совета депутатов Наталья Алексеева.
По информации сотрудницы библиотеки, девушки приходили в учреждение за книгами, участвовали в городских мероприятиях. «В целом были очень положительными, из хороших семей», — рассказала женщина.
По неподтверждённым данным из соцсетей, одна из девушек готовилась к свадьбе.
«Лихачат, подрезают».
О парне, находившемся в то трагическое утро в машине вместе с подругами, практически ничего неизвестно.
Жительница Лесосибирска, пожелавшая остаться неназванной, говорит, что ранее — лет пять назад — он уже попадал в ДТП и чудом выжил. По её словам, тогда автомобиль врезался в здание на обочине дороги.
«Не сказал бы, что у нас много аварий, но лихачат, бывает, сильно, — делится наблюдениями о ситуации на дорогах Владимир, житель города. — Районы у нас расположены далеко друг от друга, соединяют их длинные участки дорог. Вот на них иногда “летают” очень быстро, сплошные полосы пересекают, подрезают. Ещё через Лесосибирск междугородняя трасса проходит. Многие, когда въезжают в город, как будто не осознают, что скорость надо сбросить: как ехали 90−100 км/ч, так и “шпарят”. Авария как раз на участке этой трассы случилась. Может, девушку и подрезал кто-то из таких».
Мужчина считает, что, пока неизвестна точная причина ДТП, обвинять водителя, как это делают некоторые в комментариях к новостям о трагедии, нельзя. «Ну и что, что опыт маленький. Такие, наоборот, аккуратно ездят. Лишний раз рисковать не будут», — говорит Владимир.
По словам инспектора ГАИ Ольги Беляцкой, ДТП в Красноярском крае, произошедших по вине водителей со стажем менее двух лет, действительно немного.
«Доля таких аварий за прошлый год составила 8%, погибших в них — 9%, раненых — 8,5% от общего количества ДТП по вине водителей. Анализ аварийности по итогам 2025 года свидетельствует о снижении роста ДТП с начинающими водителями», — сообщила Беляцкая.
Среди основных причин аварий, в которые попадают начинающие водители: нарушение скоростного режима и правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очерёдности проезда и неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Наша редакция следит за развитием событий, связанных со смертельным ДТП в Лесосибирске, и сообщит подробности о причине аварии, как только они станут известны.