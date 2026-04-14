Директора двух фирм осудят за обман 79 человек при строительстве домов в Петербурге

Предпринимателя обвинили в хищении более 310 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему генеральному директору двух фирм предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Скоро он предстанет перед судом за обман 79 человек, в том числе из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

— По данным следствия, фигурант, занимая должность руководителя ООО «Летвуд» и «Летвуд-М», заключил с гражданами договоры на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов. Ему таким образом поступило более 310 миллионов рублей, которые он похитил и распорядился по своему усмотрению. Это случилось в период с июня 2021 года по октябрь 2024 года, — рассказали в ведомстве.

Когда об обмане стало известно следователям, то они возбудили уголовное дело, провели обыски и установили имущество обвиняемого и его родственников, на которое впоследствии наложили арест, а также организовали более 100 допросов свидетелей и пострадавших. Искали улики, необходимые для расследования, на территории Петербурга, Москвы и областей.

Про фигуранта известно, что ему 38 лет, он уроженец Псковской области. Сейчас он сидит в СИЗО.