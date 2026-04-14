Директора двух фирм осудят за обман 79 человек при строительстве домов в Петербурге

— По данным следствия, фигурант, занимая должность руководителя ООО «Летвуд» и «Летвуд-М», заключил с гражданами договоры на выполнение работ по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов. Ему таким образом поступило более 310 миллионов рублей, которые он похитил и распорядился по своему усмотрению. Это случилось в период с июня 2021 года по октябрь 2024 года, — рассказали в ведомстве.