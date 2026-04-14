76-летний пенсионер украл с могил на кладбище в Слониме гранитные вазы почти на 1000 рублей

Когда проводился осмотр жилья и транспорта нечистого на руку пенсионера, в авто обнаружилось шесть гранитных ваз с местного кладбища и искусственные цветы. Похититель сообщил, что перед католическими праздниками он пришел на погост и попробовал отсоединить вазу от одного из надгробий. Это оказалось несложно. Затем проверку «на прочность» крепления не прошли еще пять декоративных изделий. Кроме ваз, мужчина забрал и искусственные цветы.