76-летний пенсионер украл с могил на кладбище в Слониме гранитные вазы почти на 1000 рублей

76-летний вор украл с могил на кладбище в Слониме гранитные вазы почти на 1000 рублей, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Клубок преступлений пенсионера начал распутываться, когда экспертиза установила его как лицо, причастное к хищениям из трех дачных домов. Как выяснили в Слонимском РОВД, 76-летний местный житель знал, что в них никто не проживает. Ночью он вооружился пассатижами, вскрыл замки и вынес ценности. Вот только возрастной грабитель забыл в одном из домов… орудие, которое помогло ему совершить преступление. Пассатижи правоохранители обнаружили в полиэтиленовом пакете, а затем передали экспертам.
Когда проводился осмотр жилья и транспорта нечистого на руку пенсионера, в авто обнаружилось шесть гранитных ваз с местного кладбища и искусственные цветы. Похититель сообщил, что перед католическими праздниками он пришел на погост и попробовал отсоединить вазу от одного из надгробий. Это оказалось несложно. Затем проверку «на прочность» крепления не прошли еще пять декоративных изделий. Кроме ваз, мужчина забрал и искусственные цветы.
Цель вора была простая — продать украденное. Как говорят в милиции, стоимость одной вазы 150 — 170 рублей. Значит, в сумме он надеялся выручить вплоть до 1000 белорусских рублей!
«В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье “Кража, совершенная повторно”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», — говорят в УВД Гродненского облисполкома.