Полиция раскрыла хишение мобильников из комиссионных магазинов Нижнего Новгорода

Нижегородские полицейские раскрыли дело о хищении мобильных телефонов из комиссионных магазинов Канавинского, Ленинского и Сормовского районов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: под предлогом проверки фотокамеры мобильного телефона он отходил от кассы, а потом внезапно убегал на улицу. В Сормове прохожие остановили убегавшего, и он отдал им украденный телефон, но самому правонарушителю удалось тогда скрыться.
В настоящее время преступник задержан. Им оказался неработающий и ранее судимый 26-летний житель Семенова. Он признал свою вину, сообщив, что все похищенные телефоны сдавал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело, молодой человек помещен под домашний арест.
