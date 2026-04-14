Министерство внутренних дел заявило, что белорусы за сутки более 500 раз звонили в милицию из-за одной и той же проблемы. Речь о звонках телефонных мошенников.
Как говорят в МВД, большинство злодеяний смогли предотвратить. Сработала и бдительность белорусов, и оперативность сотрудников органов внутренних дел. Тем не менее зарегистрировано 41 преступление с использованием информационно-коммуникационных технологий.
МВД сообщило, что отдел организации обработки мошеннических операций инициировал блокировку 45 фишинговых интернет-ресурсов. Это ложные торговые площадки, банки или сервисы, которые неотличимы от настоящих. Также подразделение заблокировало совершение платежей по 63 иностранным платежным реквизитам, за которыми стоят злоумышленники, а по 33 счетам приостановлены расходные операции.
«Оперативниками задержаны четверо курьеров, которые работали в интересах аферистов. У фигурантов изъято свыше 40 тысяч рублей в эквиваленте», — рассказали в министерстве.
Также там добавили, что наиболее популярный способ совершения противоправных деяний — вишинг от имени должностных лиц (этим промышляют телефонные мошенники), а также покупка товаров в интернете, фишинг и торговля на финансовых биржах.
Тем временем 76-летний пенсионер украл с могил на кладбище в Слониме гранитные вазы почти на 1000 рублей.
