Жительница Екатеринбурга отсудила у кафе 150 тысяч за пропажу норковой шубы

В Екатеринбурге посетительница отсудила у кафе 150 тысяч рублей за утерянную норковую шубу. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта 2024 года. Ольга (имя изменено — прим. ред.) пришла в заведение вместе с двумя подругами.
— Из-за переполненного гардероба сотрудник предложил повесить верхнюю одежду (две куртки и шубу) на одну вешалку, выдав один номерок. Через 3 часа, когда компания собралась уходить, гардеробщик выдал только две куртки. Шуба стоимостью 95 тысяч рублей бесследно исчезла, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ольга подала заявление в полицию о краже. Было возбуждено уголовное дело, однако вскоре его приостановили его в связи с тем, что подозреваемого найти не удалось. Тогда екатеринбурженка решила обратиться в суд с требованием взыскать с кафе сумму ущерба и компенсацию морального вреда.
— Свои страдания истица объяснила тем, что осталась без зимней одежды при минусовой температуре и не имела возможности купить новую шубу, — пояснили в облсуде.
Представители заведения не хотели платить женщине. Они заявили, что екатеринбурженка не доказала сам факт того, что передала шубу в гардероб. По их словам, одежду развешивают либо гости, либо охранники, которые не несут ответственности за вещи. Стоимость пропавшей шубы они оценили в 40,2 тысячи рублей с учетом ее износа.
Однако суд такие аргументы не убедили, поскольку кафе обязано организовать хранение одежды посетителей и обеспечить ее сохранность.
Так, с ООО «Жили-Были» взыскали 95 тысяч рублей — стоимость норковой шубы, — 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 50 тысяч за отказ добровольно вернуть деньги по просьбе екатеринбурженки. Так, женщина отсудила у кафе в общей сложности 150 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.