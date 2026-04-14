Экс-директора лесничества в Шушенском округе отправили в колонию

В Красноярском крае главу лесничества осудили за взятки и незаконные рубки.

Источник: Комсомольская правда

14 апреля стало известно, что в Шушенском округе вынесен приговор бывшему директору местного лесничества. В прокуратуре Красноярского края поделились подробностями громкого дела.

Суд установил, что в декабре 2021 года руководитель учреждения принял от лесозаготовителя внедорожник Toyota 4Runner. Взамен чиновник обещал общее покровительство, выделение выгодных участков с ценной сосной, ускорение процедур и сокрытие нелегальных рубок. Более того, он дал подчиненным устное указание заниматься этим клиентом в особом порядке.

В апреле 2024 года глава лесничества получил новую взятку: ремонтом и покраской автомобиля на сумму 110 тысяч рублей от того же предпринимателя и его знакомого.

Кульминацией стало происшествие в августе. Узнав о незаконной рубке, организованной приятелем, директор приказал сотрудникам передвинуть квартальный столб, чтобы замести следы преступления и избежать ответственности.

После заведения уголовного дела фигуранта отправили под домашний арест. Он признал вину и заключил соглашение с прокурором. Взяткодатели, добровольно сдавшие его, наказания избежали.

В итоге суд признал экс-руководителя виновным в получении крупных взяток и превышении должностных полномочий. Его приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 560 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в лесоустройстве в течение пяти лет.