Пропавшую в Самарской области 3-летнюю девочку нашли живой спустя сутки

14 апреля источник «КП-Самара» сообщил, что девочку нашли живой, информацию подтвердила бабушка девочки. Она рассказала «Комсомолке», что ребенка нашли возле речки, первой ее заметила сестра бабушки. Позже информацию о том, что пропавшую малышку нашли, подтвердили в СК Самарской области. По данным ведомства, она была в соседней деревне.