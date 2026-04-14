Пропавшую в Самарской области 3-летнюю девочку нашли живой спустя сутки

В Самарской области нашли 3-летнюю девочку, которая пропала днем 13 апреля. Малышка гуляла со старшими сестрами в селе Сухарь Матак Исаклинского района, и с тех пор ее никто не видел. Ребенка искали волонтеры, полицейские. Подключились следователи, было заведено уголовное дело. На место ЧП выехал журналист «КП-Самара».
14 апреля источник «КП-Самара» сообщил, что девочку нашли живой, информацию подтвердила бабушка девочки. Она рассказала «Комсомолке», что ребенка нашли возле речки, первой ее заметила сестра бабушки. Позже информацию о том, что пропавшую малышку нашли, подтвердили в СК Самарской области. По данным ведомства, она была в соседней деревне.
Ребенка не было дома почти сутки, известно, что ушла она в легкой маечке и лосинах. После того, ка девочку нашли, ее увезли в больницу. У ребенка шок.