Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года

Следователи установили, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину.
«От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления», — сказано в сообщении СК.
Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства были установлены оперативниками. Фигурант объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, уточнили следователи.
«Расследование проведено территориальным отделом следственного комитета. В отношении фигуранта судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в прокуратуре Севастополя.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.