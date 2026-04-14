Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года

В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.