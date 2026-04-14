Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники раскрыли убийство 26-летней давности. Детали дела установлены, уголовное дело в суде, фигурант в международном розыске. Об этом сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину.

«От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления», — сказано в сообщении СК.

Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства были установлены оперативниками. Фигурант объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, уточнили следователи.

«Расследование проведено территориальным отделом следственного комитета. В отношении фигуранта судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в прокуратуре Севастополя.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
