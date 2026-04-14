Жительницу Мурино заподозрили в оскорблении чувств верующих

Жительницу Мурино Всеволожского района Ленинградской области подозревают в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает СКР.
По предварительным данным, она положила кулич с некой игрушкой для взрослых, сфотографировала и опубликовала снимок в интернете. В результате разразившегося скандала следственные органы отреагировали и возбудили уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Личность женщины уже установлена. Принимаются меры к задержанию, после чего ей, возможно, предъявят обвинение.
Женщине грозит до года лишения свободы. Впрочем, санкция части 1 статьи 148 УК РФ предусматривает и более мягкие виды наказания.