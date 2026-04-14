В порту Новороссийска нашли боеприпасы в мотоцикле из Америки

Сотрудники Новороссийской таможни пресекли попытку незаконного ввоза боеприпасов на территорию России. Запрещенный груз обнаружили во время досмотра крупной партии мототехники, прибывшей в морской порт из Америки.
Среди 25 ввезенных байков внимание инспекторов привлек один экземпляр: в его багажном кофре были спрятаны 15 патронов калибра 22LR. Данный тип боеприпасов предназначен для использования в нарезном мелкокалиберном оружии, в частности в винтовках и карабинах.
В связи с незаконным перемещением боеприпасов через границу возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде огнестрельного оружия и его частей. Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, виновному может грозить штраф до одного миллиона рублей.
«Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления», — сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.