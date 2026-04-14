На М-4 в Ростовской области самосвал зацепился за мост поднятым кузовом

Инцидент произошел 13 апреля, около 23:30, в районе Новоперсиановки. Предварительно, 45-летний водитель самосвала «выгрузил песок, не опустил ковш, поехал в южном направлении и столкнулся с нижней частью моста-путепровода (мост еще не сдали в эксплуатацию)».