На М-4 в Ростовской области самосвал зацепился за мост поднятым кузовом

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области самосвал «ФАВ» перекрыл дорогу, заехав под пролет моста с поднятым кузовом. Детали сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 13 апреля, около 23:30, в районе Новоперсиановки. Предварительно, 45-летний водитель самосвала «выгрузил песок, не опустил ковш, поехал в южном направлении и столкнулся с нижней частью моста-путепровода (мост еще не сдали в эксплуатацию)».
После аварии движение было затруднено, потом транспорт переместили с проезжей части. Затем проезд регулировали правоохранители.
