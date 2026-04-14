Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент СБУ получила 22 года колонии за покушение на начальника ГУФСИН в ДНР

Источник: Российская газета

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор женщине, которая пыталась взорвать начальника ГУФСИН России по ДНР. Несостоявшейся убийце назначено 22 года колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает пресс-служба судебного ведомства, в марте 2023 года осужденная была завербована украинскими спецслужбами. Сначала женщина шпионила за российскими военными и полицейскими. Данные передавала своим кураторам.

Через год, в октябре 2024-го, получила от резидентов взрывное устройство, собрала его и установила бомбу у подъезда дома офицера российской системы исполнения наказаний. Самодельный фугас она привела в действие с помощью дистанционного пульта.

«Взрыв электродетонатора не причинил вреда людям, так как основной заряд был имитационным. Подсудимая была задержана сразу после взрыва», — сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.