Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторам подпольного колл-центра в НСО дали до 11 лет колонии

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 13 местным жителям, организовавшим колл-центр для хищения денег. В зависимости от роли они признаны виновными в мошенничестве и покушении на него. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Сиб.фм

Установлено, что 10 мужчин и 3 женщины с августа 2020 по апрель 2021 года под руководством одного из фигурантов создали колл-центр. Злоумышленники использовали базы данных граждан, ранее подававших заявки на кредиты. Выдавая себя за сотрудников банков, они предлагали займы на выгодных условиях, а после согласия требовали оплатить доставку карты, комиссию и страховку. Денег жертвы так и не получали.

Таким способом аферисты похитили средства 258 человек на общую сумму более 12 млн рублей. Суд приговорил 10 подсудимых к реальным срокам от 4 до 11 лет лишения свободы со штрафами от 350 до 900 тыс. рублей. Еще трое получили условные сроки до 3,5 лет со штрафами от 100 до 350 тыс. рублей.