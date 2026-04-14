Организаторам подпольного колл-центра в НСО дали до 11 лет колонии

Установлено, что 10 мужчин и 3 женщины с августа 2020 по апрель 2021 года под руководством одного из фигурантов создали колл-центр. Злоумышленники использовали базы данных граждан, ранее подававших заявки на кредиты. Выдавая себя за сотрудников банков, они предлагали займы на выгодных условиях, а после согласия требовали оплатить доставку карты, комиссию и страховку. Денег жертвы так и не получали.