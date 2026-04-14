Лихач вылетел в реку после попытки скрыться в Сормовском районе

Сотрудники ДПС обязали его остановиться, но тот предпочел скрыться.

Полицейские задержали лихача, который пытался скрыться на легковушке и в итоге угодил в реку в Нижнем Новгороде. Кадрами погони поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

11 апреля во время проведения оперативно-профилактической операции «Ночь» на Хальзовской улице сотрудники ДПС заметили машину «Ниссан». Водителя авто обязали остановиться, но тот этого не сделал и попытался уехать. Тогда полицейские начали погоню. В районе поселка Дубравный 28-летний автомобилист не справился с управлением и через обочину съехал в реку.

При задержании от мужчины пахло спиртом, от прохождения медосвидетельствования он отказался. В его отношении выписали несколько протоколов об административных правонарушениях.

Видео погони смотрите в канале «Нижегородской правды» в MAX.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Навашинском районе.