Лихач вылетел в реку после попытки скрыться в Сормовском районе

Полицейские задержали лихача, который пытался скрыться на легковушке и в итоге угодил в реку в Нижнем Новгороде. Кадрами погони поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
11 апреля во время проведения оперативно-профилактической операции «Ночь» на Хальзовской улице сотрудники ДПС заметили машину «Ниссан». Водителя авто обязали остановиться, но тот этого не сделал и попытался уехать. Тогда полицейские начали погоню. В районе поселка Дубравный 28-летний автомобилист не справился с управлением и через обочину съехал в реку.
При задержании от мужчины пахло спиртом, от прохождения медосвидетельствования он отказался. В его отношении выписали несколько протоколов об административных правонарушениях.
Видео погони смотрите в канале «Нижегородской правды» в MAX.
