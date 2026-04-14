Лихач вылетел в реку после попытки скрыться в Сормовском районе

11 апреля во время проведения оперативно-профилактической операции «Ночь» на Хальзовской улице сотрудники ДПС заметили машину «Ниссан». Водителя авто обязали остановиться, но тот этого не сделал и попытался уехать. Тогда полицейские начали погоню. В районе поселка Дубравный 28-летний автомобилист не справился с управлением и через обочину съехал в реку.