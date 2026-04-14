Под Борисовом мужчина ударился головой о колесо автомобиля, переходя дорогу

Под Борисовом мужчина ударился головой о колесо авто, переходя дорогу. Подробности необычного ДТП сообщает ГАИ Минского облисполкома.
Инцидент случился в понедельник, 13 апреля, примерно в 10.15 на втором километре автодороги Н 8081 Борисов — Холопеничи через Моисеевщину Борисовского района. 61-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и упал рядом с движущимся автомобилем Renault Megane. Во время падения белорус ударился головой о колесо автомобиля, а также об асфальт. Он был доставлен в больницу.
