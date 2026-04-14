Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на детскую площадку рухнула стена здания

Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел во дворе жилых домов на проспекте Октября. По предварительным данным, кирпичная стена упала во время сноса постройки, на месте которой планируется возвести офисное здание. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, в происшествии никто не пострадал.

На место выезжал глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. По его словам, около дома № 60/1 по проспекту Октября проводится реконструкция нежилого здания ЦТП. Сегодня подрядная организация проводила демонтажные работы.

«Из-за обрушения здания пострадавших нет, детская площадка не повреждена. Территорию огородили сигнальной лентой. Рабочим дано поручение в кратчайшие сроки убрать строительный мусор вблизи прилегающей территории. Информация для проверки производства работ будет направлена в надзорные органы», — сообщил он.

Ранее жителей Башкирии предупредили о шквалистом ветре, который может привести к падению деревьев, рекламных щитов и повреждению линий электропередачи.