СК возбудил дела против бывших судей Смольнинского суда в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух бывших судей из Санкт-Петербурга — экс-судьи Смольнинского районного суда Каринэ Голиковой и бывшего председателя этого же суда Валерия Тарасова. Об этом сообщили в СК РФ.

Источник: Коммерсантъ

По данным следствия, в 2024—2025 годах Голикова получила взятку в размере 2,5 млн рублей за принятие решения по гражданскому делу в интересах одной из сторон. В результате суд обязал коммерческую компанию выплатить не менее 300 млн рублей. Как считают в СК, посредником при передаче денег выступил Тарасов, который якобы оставил себе 500 тысяч рублей.

Разрешение на возбуждение уголовных дел было получено в ноябре 2025 года от Высшей квалификационной коллегии судей. Без него привлечение судей к ответственности невозможно. Голиковой вменяют получение взятки в особо крупном размере, Тарасову — посредничество во взяточничестве.

Оба фигуранта покинули судебную систему в 2025 году по собственному желанию. За плечами у них было более 20 лет работы. В настоящее время следствие продолжает сбор и закрепление доказательств.

СК