СК возбудил дела против бывших судей Смольнинского суда в Петербурге

По данным следствия, в 2024—2025 годах Голикова получила взятку в размере 2,5 млн рублей за принятие решения по гражданскому делу в интересах одной из сторон. В результате суд обязал коммерческую компанию выплатить не менее 300 млн рублей. Как считают в СК, посредником при передаче денег выступил Тарасов, который якобы оставил себе 500 тысяч рублей.