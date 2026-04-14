Антибиотики обнаружили в сосисках в Нижегородской области

Специалисты лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили в мясной продукции динитрокарбанилид, который может вызвать аллергию и привыкание к лекарствам.

В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе государственного пищевого мониторинга обнаружили опасное лекарственное вещество в говяжьих сосисках. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Лабораторные исследования подтвердили наличие в составе продукции динитрокарбанилида — антибиотика, используемого в ветеринарии.

Выявленное содержание препарата нарушает требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Наличие остатков ветеринарных лекарств в еде представляет серьезную угрозу для потребителей. Регулярное употребление таких продуктов может привести к возникновению аллергических реакций, повышенной нагрузке на почки и печень, а также к развитию устойчивости организма к антибактериальным препаратам.

Результаты экспертизы уже внесены в автоматизированную систему «Веста». Информация передана в надзорные органы для принятия оперативных мер в отношении производителя и изъятия небезопасной партии мясных изделий из оборота.

Ранее сообщалось, что ДНК свинины и курицы нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде.