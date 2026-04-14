В Красноярском крае раскрыли крупное мошенничество при демонтаже моста

В Минусинском районе вынесен приговор генеральному директору акционерного общества «ДРСУ-10». Как установил суд, в 2017 году руководитель предприятия, одновременно занимавший должности в других организациях, организовал преступную схему при выполнении муниципального контракта по демонтажу моста в селе Жерлык.
Для этого специально создали фирму «ДСК ЮГ», которая выступила в роли фиктивного субподрядчика. С ней заключили четыре договора подряда по 90 тысяч рублей каждый, хотя на самом деле у организации не было ни техники, ни рабочих. Мужчина представил акты выполненных работ с ложными сведениями на общую сумму 311 тысяч рублей. Деньги перевели, однако демонтаж моста был фактически сделан силами самого «ДРСУ-10».
В суде бизнесмен отрицал вину и заявлял, что работы выполнены его организацией. Однако свидетели, его подчиненные, сообщили, что он оказывал на них давление, чтобы они давали ложные показания.
Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Ближайшие три с половиной года он проведет в колонии общего режима.