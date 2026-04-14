Пробита артерия. В Красноярске из-за порыва коллектора ввели режим угрозы ЧС

Режим угрозы ЧС ввели из-за коммунальной аварии в районе Мичуринского моста на Семафорной в Красноярске. Там в пятницу, 9 апреля, провалился асфальт. Глубина дыры — больше пяти метров. Причиной обрушения проезжей части стал порыв одного из главных канализационных коллекторов правого берега.
Когда ждать окончания ремонта, где и сколько стоять в пробках, и как будут чинить мега-коллектор — узнавала корреспондент krsk.aif.ru.
Ремонт «на живую».
Пятиметровый провал на Семафорной оказался серьезным испытанием для коммунальщиков. Под асфальтом лопнула одна из главных артерий правобережья — железобетонная труба диаметром 1200 мм. Коллектор собирает основную часть канализационных стоков с трёх районов города: со Свердловского полностью, с Ленинского и Кировского — частично. Это около 2 тысяч жилых домов и объектов.
Воду в квартирах горожан решили не отключать, однако это означает, что поток нечистот в коллекторе не останавливается ни на минуту. По трубе ежечасно проходит около двух тысяч кубометров воды. Специально для перекачки стоков в обход поврежденного участка построили временную обводную линию, а уровень воды в котловане снижают три мощных насоса. С 10 апреля с места провала вывезли более 250 тонн грунта, рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь компании «КрасКом» Татьяна Лукина. Специалистам приходится постоянно промывать действующий коллектор водой под большим давлением от гравия, из которого было построено основание дороги.
Мэр Красноярска Сергей Верещагин назвал случившееся самым сложным случаем в практике местных специалистов за последние годы.
«Инженеры ищут оптимальное решение, однако уже понятно, что простым оно не будет», — прокомментировал глава города.
14 апреля первый заместитель главы города Красноярска Александр Мацак провел выездное совещание на месте аварии. Специалисты пришли к выводу, что латать старую трубу бесмысленно.
«Железобетонный коллектор водоотведения будем менять целым пролетом от колодца до колодца на стеклопластиковые трубы. Их планируем заказать на уральском трубном заводе. Это самая ближайшая точка, где производят трубы необходимого диаметра и параметров к транспортировке хозяйственно-бытовых стоков. Укладка сетей водоотведения после подготовки котлована будет вестись “с колес” по мере поступления труб с завода-изготовителя. Всего необходимо проложить около 140 погонных метров нового трубопровода», — рассказал первый заместитель генерального директора-главный инженер «КрасКом» Андрей Бабий.
Окончательные сроки ремонта пока неизвестны.
Встали в пробки.
Жители правобережья уже ощутили на себе последствия аварии на мега-коллекторе — да, вода в домах осталась, но вот в пробках приходится проводить теперь гораздо больше времени. А его в дороге красноярцы и раньше тратили немало.
«Теперь нет двухполосной длинной дороги без светофоров. Все едут через Красраб, а это постоянные пробки на самом проспекте, возле аэрокосмического колледжа, на улице Измайлова. Почти круглосуточный плотный поток на Мичуринском мосту и на улице Матросова. Очень плохо теперь ездить по этому маршруту», — посетовал красноярец Сергей Устинов в разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru.
Чтобы минимизировать заторы, специалисты МКУ «УДИБ» изменили схему движения и перенастроили светофоры:
на пересечениях Семафорной с улицей Паровозной и Транспортным проездом оставили желтый мигающий сигнал;
на проспекте Красноярский рабочий пешеходов теперь «накапливают», пропуская за 15 секунд, чтобы увеличить время проезда автомобилей;
объехать перекрытие со стороны Матросова предлагают через улицы Корнетова и Паровозная;
со стороны КрасТЭЦ — свернув на Транспортный проезд или в сторону проспекта Красноярский рабочий.
Тем не менее первый заместитель главы города Александр Мацак признает, что объездные пути не способны полностью исключить пробки.
«Надеемся, водители с пониманием отнесутся к временным неудобствам. Отмечу, что после окончания всех работ компания “КрасКом” полностью восстановит асфальтовое покрытие на улице Семафорной. Устранение аварии находится на постоянном контроле главы Красноярска», — подчеркнул первый заместитель главы города Александр Мацак.
Унитазный саботаж.
В то же время сами горожане осложняют ремонт коллектора. Мощное насосное оборудование, которое должно работать без пауз, постоянно выходит из строя. Причина банальна — бытовой мусор.
На выходных слесари «КрасКома» каждые полчаса вручную вычищали насосы от ветоши, салфеток и прочих отходов, которые жители смывают в канализацию. Коммунальщики призывают красноярцев к ответственности и напоминают, что унитаз — это не мусорное ведро.