В Ростовской области глава фирмы не выплатил работникам 6,8 млн рублей

В Ростовской области бывшего руководителя коммерческой организации, связанной с грузоперевозками сельхозпродукии, будут судить за невыплату более 6,8 млн рублей зарплаты 176 работникам. Эту информацию подтвердили в пресс-службах СУ СК России по региону и донской прокуратуры.