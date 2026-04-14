В Ростовской области глава фирмы не выплатил работникам 6,8 млн рублей

176 работников остались без зарплат: на Дону будут судить бывшего руководителя фирмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего руководителя коммерческой организации, связанной с грузоперевозками сельхозпродукии, будут судить за невыплату более 6,8 млн рублей зарплаты 176 работникам. Эту информацию подтвердили в пресс-службах СУ СК России по региону и донской прокуратуры.

По данным следствия, труд работников не оплачивался с июля по октябрь 2024 года (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

— Обвиняемый имел возможность оплаты труда, но свои обязанности не выполнял, а деньги тратил на финансово-хозяйственную деятельность для поддержания деловых отношений с контрагентами и извлечения выгоды, — рассказали в СК.

По итогам прокурорской работы и следствия задолженность была погашена. Также были приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества. Дело направили в суд.

