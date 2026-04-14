В Прикамье мужчину осудили за незаконную вырубку леса

Ущерб лесному фонду превысил 2,4 миллиона рублей.

Чернушинский районный суд вынес приговор местному жителю, который организовал незаконную рубку леса, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере).

С февраля по март 2024 года он с помощью наёмных рабочих и лесозаготовительной техники вырубил более 160 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду превысил 2,4 миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к полутора годам принудительных работ. С него взыскали оставшийся невозмещённым ущерб — более 1 миллиона рублей. Кроме того, по требованию прокурора суд конфисковал 5 миллионов рублей — стоимость техники, которую продали до возбуждения уголовного дела. Деньги пошли в доход государства.