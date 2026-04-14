Восьмиклассник взорвал петарду и оглушил девочку в школе в центре Петербурга

Восьмиклассник зачем-то взорвал петарду на перемене в одной из школ в Адмиралтейском районе Петербурга. Рядом находилась его одноклассница. Сверстницу парня оглушило. На место срочно выехали спецслужбы: МЧС и полиция. Изначально в соцсетях ходили слухи, что школьник выстрелил девочке в лицо из сигнального пистолета, но пока эта информация не подтвердилась. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти назначили проверку инцидента.
— Ученик 8 класса взорвал петарду, из-за чего одна из школьниц получила акустическую травму. Телефонограмм из медучреждения в полицию пока не поступало (вероятно, девочка по итогу отделалась испугом. — Прим.ред.). На место происшествия прибыли полицейские, идет проверка, — уточнили в пресс-службе регионального Главка.
С школьником, пронесшим петарду на учебу, общаются силовики. Также не исключено, что вопросы у полиции будут и к его родителям.