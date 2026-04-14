В Красноярске около Николаевского моста локализовали пожар в мебельном цеху

14 апреля в 16:48 на левобережье Красноярске спасатели локализовали крупный пожар в мебельном цеху, который находится около Николаевского моста. В краевом МЧС уточнили, что площадь возгорания — 350 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.