В Красноярске около Николаевского моста локализовали пожар в мебельном цеху

14 апреля в 16:48 на левобережье Красноярске спасатели локализовали крупный пожар в мебельном цеху, который находится около Николаевского моста. В краевом МЧС уточнили, что площадь возгорания — 350 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, сегодня утром на улице Красной Звезды вспыхнул мебельный цех — клубы дыма от пожара были видны в разных концах города. Позже стало известно, что в здании загорелись пиломатериалы.
На месте продолжают работать 42 человека и 12 единиц техники. Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателю ведомства.