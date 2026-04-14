10 могил повредили неизвестные на кладбище в Дзержинске

10 поврежденных могил обнаружили на кладбище в Дзержинске. Полиция выясняет, сделал ли это кто-то умышленно или же причиной повреждений стала снежная зима, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
За последние две недели в полицию поступило несколько сообщений от администрации кладбища о том, что после схода снега были найдены повреждения надгробных ансамблей. На место происшествия выехали специалисты и зафиксировали 16 упавших надгробий в разных частях кладбища. При этом захоронения принадлежали представителям разных этнических групп.
Полиция проводит проверку.
