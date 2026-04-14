Жительница Бавлов похитила выплаты у сына-инвалида после смерти его отца на СВО

В Бавлах возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере после того, как прокуратура выявила факт хищения денег, предназначенных несовершеннолетнему сыну погибшего участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
Мальчик, имеющий инвалидность, с 2021 года проживает в специализированном интернате на полном гособеспечении, а по решению суда лишен права самостоятельно распоряжаться финансами.
Установлено, что мать подростка, не участвовавшая в его воспитании после развода с погибшим военнослужащим, воспользовалась уязвимым положением сына. Введя в заблуждение персонал учреждения, она получила временный доступ к документам ребенка, открыла на его имя банковский счет и перечислила туда единовременную выплату свыше 600 тысяч рублей, после чего потратила значительную часть суммы на личные нужды.
Прокуратура Бавлов направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ход предварительного расследования находится на контроле надзорного ведомства.