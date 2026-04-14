В Крыму пожилой отец зарезал своего сына

Инцидент произошел в январе текущего года.
«Обвиняемый, находясь в доме в одном из сел Симферопольского района, в результате длительного бытового конфликта с сыном ударил последнего ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», — проинформировали в ведомстве.
Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, сейчас материалы переданы в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
