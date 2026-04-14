Полиция проверяет сообщения о повреждении 16 надгробий в Дзержинске

В Дзержинске сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины повреждения надгробных ансамблей на городском кладбище. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. За последние две недели от администрации кладбища поступило несколько сообщений о том, что после таяния снега в разных частях погоста были обнаружены упавшие памятники.