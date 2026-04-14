Полиция проверяет сообщения о повреждении 16 надгробий в Дзержинске

Массовые разрушения памятников обнаружили на местном кладбище после схода снега, на месте работает следственно-оперативная группа.

В Дзержинске сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины повреждения надгробных ансамблей на городском кладбище. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. За последние две недели от администрации кладбища поступило несколько сообщений о том, что после таяния снега в разных частях погоста были обнаружены упавшие памятники.

На 14 апреля 2026 года зафиксировано повреждение 16 надгробий на захоронениях представителей различных этнических групп. Для осмотра мест происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Специалистам предстоит выяснить, стали ли разрушения следствием природного фактора и особенностей грунта или же они носят рукотворный характер.

В ходе проверки сотрудники полиции установят точный механизм повреждения памятников. В ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения фактов умышленного вандализма будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

