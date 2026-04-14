Найденную в Самарской области девочку госпитализировали

В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что ребенка доставили в больницу из-за повышенной температуры.
«Ребенок передан законному представителю. В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.
Ранее в региональном СУ СК России сообщили, что в понедельник в Самарской области трехлетняя девочка ушла гулять со старшими детьми и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. Во вторник в ведомстве сообщили, что ребенка нашли живой, девочка находилась в соседней деревне. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.