В Красноярске для «Шарапа Казанского» запросили 10 лет колонии особого режима

В Красноярском крае продолжается суд над обвиняемым в занятии высшего положения в преступной иерархии «Шарапом Казанским». Как сообщают в краевой прокуратуре, мужчине грозит до 10 лет колонии.
В ведомстве передают, что в 2014 году в челябинской тюрьме житель Казани решил стать «вором в законе». Он является закоренелым рецидивистом, бывалым уголовником. У местных авторитетов он получил признание, в итоге его «короновали».
Новоиспеченный авторитет начал свой путь, и не отказался от статуса, даже когда появилась соответствующая статья в УК РФ. Свое преступное влияние он продолжал насаждать по всем зонам, в которых бывал — от Ульяновска до Красноярска.
Именно в Красноярске его деятельность и привлекла внимание. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас идет суд. Прокурор края Роман Тютник настаивает на наказании в виде в виде 9 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года, а по совокупности приговоров — 10 лет в колонии особого режима. Приговор вынесут 16 апреля.