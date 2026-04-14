Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заочно обвиняемого в получении взяток, направлено в Тверской районный суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Источник: РИА Новости

«Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля уголовное дело в отношении Юревича М. В., Москалюка А. Е. передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, Юревич обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (статья 222 УК РФ), его бывший советник Александр Москалюк — посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (статья 291.1 УК РФ).

По данным следствия, Юревич с мая 2010 по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в 3,2 миллиарда рублей за решения в сфере ремонта и содержания региональных автодорог.

Также Юревич с января по сентябрь 2012 года в Челябинске через Москалюка получил от главы регионального минздрава Виталия Тесленко взятку в 26 миллионов рублей за покровительство и попустительство по службе. Кроме того, с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица револьвер калибра 10,67 миллиметра, которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска.

Обвиняемые скрылись от следствия за пределами России и объявлены в международный розыск. На их имущество стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест.

Тесленко ранее приговорен к длительному сроку лишения свободы.