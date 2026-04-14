Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал владельца «Пекарни Цех 85» в Петербурге по иску посетительницы

Невский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал владельца «Пекарни Цех 85» в Санкт-Петербурге на 12 500 рублей за причинение морального вреда жительнице города.

Источник: Коммерсантъ

Суд установил, что во время посещения кафе она подавилась мороженым «Малиновый плезир», испугалась за свое здоровье и попросила сотрудников вызвать скорую, однако они отказались, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Пострадавшая просила компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Суд установил, что через три дня после посещения кафе она обратилась в травмпункт с жалобами на боль в грудной клетке, возникшую в тот же день. При осмотре явных повреждений горла, следов травмирования инородным телом не нашли.

Помимо штрафа суд взыскал с владельца пекарни в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.