Суд оштрафовал владельца «Пекарни Цех 85» в Петербурге по иску посетительницы

Суд установил, что во время посещения кафе она подавилась мороженым «Малиновый плезир», испугалась за свое здоровье и попросила сотрудников вызвать скорую, однако они отказались, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Пострадавшая просила компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Суд установил, что через три дня после посещения кафе она обратилась в травмпункт с жалобами на боль в грудной клетке, возникшую в тот же день. При осмотре явных повреждений горла, следов травмирования инородным телом не нашли.
Помимо штрафа суд взыскал с владельца пекарни в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.