Врачи рассказали о состоянии пермской пенсионерки после нападения собаки

Состояние 89-летней пенсионерки, на которую напала собака в конце марта в Пермском крае, улучшилось. Женщина продолжает лечение в больнице, сообщает aif.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения края.
Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. При нападении 30 марта в Лысьве домашний американский стаффордширский терьер нанес женщине тяжелые травмы, и впоследствии она лишилась части ноги.
Также пострадал мужчина, который попытался отогнать агрессивного пса от пенсионерки. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Председатель СК России Александр Бастрыкин следит за ходом расследования.