«Летел без разрешения, не имел сертификата годности». Пилот посадил самолет на лед водохранилища под Пинском, где были рыбаки

Подробности приводит служба информации прокуратуры Брестской области.
Во время мониторинга в интернете в одной из социальных сетей сотрудники Брестской транспортной прокуратуры заметили видео, на котором легкое воздушное судно осуществляет посадку на ледяной покров водохранилища Погост в Пинском районе. При это на льду присутствуют рыбаки.
Владельцем самолета оказался житель Пинского района. Мужчина сознательно и преднамеренно нарушил установленный порядок использования воздушного пространства. Полет он осуществлял без разрешения Единой системы разрешения и использования воздушного пространства.
«Техническое состояние указанного самолета не инспектировалось в течение последних 8 лет, а сам правонарушитель не имел действующих сертификата летной годности и свидетельства авиационного персонала гражданской авиации», — уточнили в прокуратуре.
Белоруса привлекли к ответственности по части 1 статьи 18.35 Кодекса об административных правонарушениях с наложением взыскания в размере 20 базовых величин, или 900 рублей (в апреле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
По поручению прокуратуры Департамент Министерства транспорта и коммуникации привлек жителя Пинского района к ответственности по части 4 статьи 18.4 КоАП. Она влечет наложение штрафа до 30 базовых величин на физлицо, а на юридическое лицо — до 70 базовых.