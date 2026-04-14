Сотни могил затопило на Стригинском кладбище в Нижнем Новгороде

На Стригинском кладбище в Нижнем Новгороде сложилась критическая ситуация из-за массового затопления мест захоронений. Об этом сообщили в телепрограмме «Кстати…». Десятки и сотни могил, включая совсем свежие, оказались под водой, уровень которой достигает полуметра. Из-за размыва грунта кресты начинают крениться, а памятники падают в воду.
Родственники усопших убеждены, что причиной трагедии стал не только весенний паводок, но и нарушение инженерных коммуникаций. По их словам, при расширении кладбища и подготовке новых участков осенью прошлого года была повреждена или засыпана дренажная система. Сейчас людям приходится использовать высокие резиновые сапоги, чтобы подойти к участкам, однако во многих местах глубина воды превышает высоту обуви.
В администрации кладбища ссылаются на аномальное количество снега и высокий уровень грунтовых вод. В свою очередь, в Управлении муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода заявили, что виной всему природный паводок. В настоящий момент на территории организованы работы по откачке воды для минимизации последствий подтопления.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком улучшается в Нижегородской области.