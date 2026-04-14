Полиция начала проверку после скандала с председателем СНТ в Волгограде

Дачники пришли пообщаться с председателем СНТ по деловым вопросам, но он разразился гневной тирадой в их адрес, сдабривая речь нецензурной лексикой.

Видео, запечатлевшее инцидент в одном из СНТ в Советском районе Волгограда, завирусилось в Сети. Ролик выложили в одном из местных пабликов.

Судя по кадрам, дачники пришли пообщаться с председателем товарищества по деловым вопросам. Однако он разразился гневной тирадой в их адрес, сдабривая речь нецензурной лексикой, пнул собаку, которая попалась ему под ноги, а затем отнял телефон у женщины, которая снимала происходящее на видео.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что по поводу данного конфликта уже начала проверка.

«Устанавливаются участники и обстоятельства конфликта», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что полиция разыскивает участников драки у ночного клуба в Светлую Пасху.