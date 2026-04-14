Глава фирмы не выплатил работникам 6,8 млн рублей в Ростовской области

Данные сведения подтвердили представители регионального управления Следственного комитета и прокуратуры области.

В Ростовской области экс-директор компании, занимавшейся транспортировкой сельскохозяйственной продукции, предстанет перед судом по обвинению в задержке выплаты заработной платы на сумму свыше 6,8 млн рублей. Пострадавшими признаны 176 сотрудников предприятия. Данные сведения официально подтвердили представители регионального управления Следственного комитета и прокуратуры области.

Согласно материалам дела, заработная плата работникам не перечислялась в период с июля по октябрь 2024 года, что подпадает под действие части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.

Как отметили в следственных органах, у руководителя имелись финансовые возможности для расчётов с персоналом, однако он предпочёл направить средства на операционную деятельность организации — поддержание партнёрских связей и получение коммерческой выгоды, сознательно игнорируя свои обязательства перед коллективом.

Благодаря совместным действиям прокуратуры и следствия образовавшаяся задолженность перед работниками была полностью погашена.

Кроме того, в рамках обеспечения иска наложено арест на имущество обвиняемого. На текущий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.