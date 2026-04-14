Кошку-скелета спасли из лифтовой шахты в Нижнем Новгороде

Волонтеры предполагают, что кошка пробыла в шахте лифта долгое время.

Кошку в тяжелом состоянии спасли волонтеры из лифтовой шахты в Нижнем Новгороде. Пушистик лежал в воде и долго звал на помощь, рассказали в приюте «Сострадание НН».

Волонтеры предполагают, что кошка пробыла в шахте лифта долгое время, так как была очень худой и обессилевшей. В итоге о животном сообщили жильцы — спасать его приехали зооволонтеры вместе с Ларой Саплиной.

Когда кошку достали, ее передали в ветклинику и начали оказывать первую помощь. В итоге на кураторство ее взял приют «Сострадание», который призвал нижегородцев помочь им.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сразу двух домашних питомцев спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде.