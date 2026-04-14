Экс-гендиректора структуры Минтранса осудили за хищения на Кубани

Также суд удовлетворил гражданский иск к Галиеву и взыскал с него 32 миллиона рублей имущественного ущерба.
Дело Галиева рассматривалось в особом порядке из-за заключения осужденным досудебного соглашения со следствием. Мужчина полностью признал вину и сообщил, что уже возместил 190 тысяч рублей по гражданскому иску.
По версии следствия, Галиев, управляя компанией «РКС-Чистые воды» (структура подконтрольного Минстрою «РосКапСтроя»), вместе со своим заместителем Еленой Орловой организовал хищение средств, выделенных на модернизацию очистных сооружений в Краснодарском крае.
Галиев и Орлова учредили фирму ООО «Проект-строй», с которым «РКС-Чистые воды» в декабре 2022 года заключило договоры на сбор данных по очистным объектам и разработке решения по их реконструкции. Дело в отношении Орловой выделено в отдельное производство.