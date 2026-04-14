Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-гендиректора структуры Минтранса осудили за хищения на Кубани

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ООО «РКС-Чистые воды» Альфреда Галиева к 4 годам условно за мошенничество при модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск к Галиеву и взыскал с него 32 миллиона рублей имущественного ущерба.

Дело Галиева рассматривалось в особом порядке из-за заключения осужденным досудебного соглашения со следствием. Мужчина полностью признал вину и сообщил, что уже возместил 190 тысяч рублей по гражданскому иску.

По версии следствия, Галиев, управляя компанией «РКС-Чистые воды» (структура подконтрольного Минстрою «РосКапСтроя»), вместе со своим заместителем Еленой Орловой организовал хищение средств, выделенных на модернизацию очистных сооружений в Краснодарском крае.

Галиев и Орлова учредили фирму ООО «Проект-строй», с которым «РКС-Чистые воды» в декабре 2022 года заключило договоры на сбор данных по очистным объектам и разработке решения по их реконструкции. Дело в отношении Орловой выделено в отдельное производство.