В Казани запретили работу вышки сотовой связи из-за опасного излучения

В Казани суд принял решение о временном запрете деятельности базовой станции сотовой связи на улице Рихарда Зорге после подтверждения факта превышения допустимых уровней электромагнитного излучения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Республики Татарстан.
Основанием для разбирательства стало обращение местного жителя, который жаловался на ухудшение самочувствия и близкое расположение вышки к жилому дому. Специалисты провели замеры непосредственно в квартире заявителя и зафиксировали нарушение санитарно-гигиенических нормативов. По результатам внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой, в отношении оператора связи были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
Суд удовлетворил материалы надзорного ведомства и приостановил работу оборудования сроком на 60 суток.