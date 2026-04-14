В Казани запретили работу вышки сотовой связи из-за опасного излучения

Основанием для разбирательства стало обращение местного жителя, который жаловался на ухудшение самочувствия и близкое расположение вышки к жилому дому. Специалисты провели замеры непосредственно в квартире заявителя и зафиксировали нарушение санитарно-гигиенических нормативов. По результатам внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой, в отношении оператора связи были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.