Телефонные мошенники обманули пенсионера из Балахны почти на 400 тысяч рублей

Известно, что с 2025 года пенсионер заказывал себе лекарства через интернет. В марте ему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что компания, где совершались покупки, оказалась вне закона, а ее руководство арестовано. Мошенники убедили мужчину, что вследствие этого ему полагается компенсация в 5 млн рублей. Для ее получения нужно всего лишь оплатить «судебные издержки», «подготовку документов» и «комиссию».