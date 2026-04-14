Телефонные мошенники обманули пенсионера из Балахны почти на 400 тысяч рублей

67-летний житель Балахнинского муниципального округа стал жертвой телефонных мошенников, переведя им крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Известно, что с 2025 года пенсионер заказывал себе лекарства через интернет. В марте ему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что компания, где совершались покупки, оказалась вне закона, а ее руководство арестовано. Мошенники убедили мужчину, что вследствие этого ему полагается компенсация в 5 млн рублей. Для ее получения нужно всего лишь оплатить «судебные издержки», «подготовку документов» и «комиссию».
В течение трех недель доверчивый пенсионер совершал денежные переводы по указанию звонивших. Сумма постепенно росла, но обещанные пять миллионов так и не пришли. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам 396 тысяч 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
