В Подгорном в ДТП погиб непристёгнутый 81-летний пассажир «Тойоты»

13 апреля в посёлке Подгорный произошла авария, в результате которой от полученных травм скончался 81-летний пенсионер.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в момент ДТП пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности. Пострадавшего доставили в медучреждение, спасти его врачам не удалось.
Сотрудники ГАИ уточнили, что в аварию попали два транспортных средства марки Toyota: Allex, за рулём которого находилась 39-летняя женщина, и Corona, управляемая 43-летним мужчиной.
Специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Прежде чем совершать манёвр на дороге, необходимо убедиться в его безопасности. Игнорирование ремней безопасности и нарушение ПДД могут привести к трагическим последствиям», — напоминают в ГАИ.