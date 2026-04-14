Украинца осудили за попытку подрыва поста ВС РФ в Херсонской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Гулая к 12 годам лишения свободы за попытку подрыва поста ВС РФ в Херсонской области. Об этом сообщил представитель суда.

Источник: Reuters

«Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту Херсонской области с целью совершения подрыва поста и причинения смерти военнослужащим ВС РФ, однако на подходе к посту был обнаружен и задержан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант нашел взрывчатку в селе Васильевка Каховского муниципального округа Херсонской области и до решения подорвать пост ВС РФ хранил ее у себя дома. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.