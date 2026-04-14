18-летний парень из Белгорода пытался продать марихуану в Воронежской области

Молодому человеку назначили 6,5 лет колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области 18-летний житель Белгорода приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за попытку заработать на продаже марихуаны. Богучарский районный суд признал молодого человека виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере через интернет. Об этом объединенная пресс-служба судов Воронежской области сообщила 14 апреля.

Следствие установило, что в январе 2026 года подсудимый приобрел через мессенджер партию каннабиса весом более 17 граммов. За товар он заплатил 20 000 рублей, планируя в дальнейшем перепродать его в два с половиной раза дороже — за 50 000 рублей. Однако бизнес-план провалился на первой же сделке, потому что «клиент», которому парень назначил встречу, оказался участником оперативного мероприятия.

Юношу задержали 17 января на территории Богучарского района непосредственно в момент передачи полимерного пакета с наркотиком. Полицейские, проводившие «проверочную закупку», взяли его с поличным. Несмотря на юный возраст фигуранта, суд назначил ему реальный срок, который он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

