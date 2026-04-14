Заживо сжёг младенца. Рецидивист Червонец убивал богачей с золотыми зубами

С шести лет Мадуев торговал запрещёнными веществами, с семи — воровал, а в 14 лет покинул отчий дом и начал самостоятельно добывать средства к существованию. Первый срок он получил в 18 лет. После освобождения в 1980 году собрал банду, но уже в 1981-м вновь оказался за решёткой, получив 15 лет колонии. В декабре 1988-го бежал из колонии и начал новую волну дерзких преступлений по всему Советскому Союзу. Прозвище Червонец закрепилось за ним благодаря привычке расплачиваться с таксистами десятирублёвой купюрой.