Заживо сжёг младенца. Рецидивист Червонец убивал богачей с золотыми зубами

Сергей Мадуев по кличке Червонец умел влюблять в себя следователей, сбегать из самых строгих тюрем страны. Мадуев любил красиво одеваться, носил пальто и дорогие костюмы с красным галстуком, он обладал стройной фигурой и привлекательной внешностью.
В конце 1980-х годов его имя обрастало противоречивыми сведениями: одни видели в нём Робин Гуда перестройки, другие — безжалостного убийцу. В Ростовской области от рук банды Червонца погибла молодая семья, а их ребёнок сгорел заживо.
Соседское ружьё.
Сергей Мадуев родился 17 июня 1956 года. Детство будущего преступника прошло в нищете и жестокости. Однажды мать, вернувшись домой с шумной пьяной компанией, среди ночи разбудила детей и выгнала их на лютый мороз. Не стерпев унижения, юный Сергей тайком проник в соседский дом, вынес оттуда двустволку и с оружием наперевес вошёл в дом. Угрожая расправой, он выставил непрошеных гостей за порог.
С шести лет Мадуев торговал запрещёнными веществами, с семи — воровал, а в 14 лет покинул отчий дом и начал самостоятельно добывать средства к существованию. Первый срок он получил в 18 лет. После освобождения в 1980 году собрал банду, но уже в 1981-м вновь оказался за решёткой, получив 15 лет колонии. В декабре 1988-го бежал из колонии и начал новую волну дерзких преступлений по всему Советскому Союзу. Прозвище Червонец закрепилось за ним благодаря привычке расплачиваться с таксистами десятирублёвой купюрой.
Сгорел заживо.
Особую жестокость банда проявила на территории Ростовской области. В июне 1989 года объектом нападения стала семья кооператора Романа Шалумова из Каменска-Шахтинского. Мадуев заранее узнал, что супруги накопили 92 тыс. рублей — по тем временам колоссальную сумму — на покупку жилья. Бандиты ворвались в дом.
Обнаружив деньги, они застрелили Шалумова, попытавшегося отбить сумку, а затем задушили его жену. Забрав ценности, преступники облили жилище бензином и подожгли. На втором этаже спал годовалый сын жертв. Ребёнок погиб в пламени. На следствии Мадуев утверждал, что не знал о малыше, пытаясь снять с себя ответственность, однако именно этот эпизод стал самым тяжким в деле и вызвал широкий общественный резонанс.
Ростовские оперативники включились в масштабный розыск, который в итоге привёл к задержанию главаря в январе 1990 года.
Пожалел беременную.
По показаниям пострадавших, Мадуев, порой, демонстрировал проблески человечности. Однажды он пресёк попытку своего сообщника изнасовать молодую дочь хозяйки. Два месяца спустя банда Мадуева нагрянула в подмосковное жилище Ребровых. От пережитого ужаса у главы семейства случился сердечный приступ. Забрав у потерпевших ювелирные украшения, главарь вызвал бригаду скорой помощи. Позднее он проявил снисхождение и к беременной жене коммерсанта, у которого преступники забрали пять видеомагнитофонов.
Ключ к поимке душегуба дало убийство швейцара в ленинградском ресторане «Ориент» в декабре 1989 года. Милиционеры нашли таксиста, который возил Мадуева по городу. Водитель припомнил, что бандит с подельником обсуждали предстоящую поездку в Ташкент. Оперативники организовали засаду на железнодорожном вокзале.
8 января 1990 года, когда Мадуев садился в купе поезда, сотрудники милиции узнали его по фотороботу и попытались задержать. Бандит не собирался сдаваться: один из оперативников пристегнул его наручниками к себе, но Мадуев выхватил из кармана гранату, зубами выдернул чеку и, угрожая взрывом, потребовал переговоров с прокурором и министрами.
Он позволил доставить себя в отделение, где приказал сжечь записную книжку — важную улику. Пока милиционеры отвлекали преступника, на место прибыл снайпер. Точный выстрел ранил Мадуева в руку, граната упала на пол. Один из оперативников попытался выбросить её в окно, но промахнулся — граната отскочила от рамы. К счастью, она оказалась учебной.
Любовь и четыре побега.
Мадуев вошёл в историю советского криминала и скандальным романом со следователем Натальей Воронцовой. Влюблённая женщина похитила из сейфа коллеги наган, из которого душегуб совершал убийства, и передала его арестанту для организации побега из СИЗО «Кресты».
Несмотря на четыре попытки побега, бандит так и не смог выбраться на свободу. В июле 1995 года суд приговорил его к двум расстрелам, однако мораторий заменил высшую меру пожизненным заключением.
Отбывая срок, Мадуев страдал от диабета, много читал и охотно общался с прессой. 10 декабря 2000 года он скончался в колонии «Чёрный дельфин» от остановки сердца.
Легенда о «кладе Червонца», якобы спрятанном в Петербурге, так и осталась нераскрытой: следователи полагают, что всё награбленное было давно потрачено на роскошную жизнь.